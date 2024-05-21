В Харькове прогремела серия взрывов

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Несколько взрывов прозвучало в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на своих корреспондентов.
«В Харькове прозвучала серия взрывов», — сообщает издание.Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Свердловске поврежден склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) после удара ВСУ с применением кассетных боеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак