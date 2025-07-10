Дуда пригрозил Киеву и НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине

10 июля 2025, 01:51

Фото: iStock/macky_ch

Президент Польши Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть на ремонт ключевой логистический хаб для поставок военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Дуды нескольким YouTube-каналам.





Основным перевалочным пунктом для более чем 95% западной помощи Украине является аэропорт в польской Ясенке возле Жешува. Дуда выразил возмущение тем, что союзники (НАТО) и украинская сторона ведут себя так, будто эта инфраструктура принадлежит им, хотя она является польской.





«Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», — заявил Дуда.

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«Я считаю, что это скандал», — оценил ситуацию польский лидер.