Дуда пригрозил Киеву и НАТО закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине
Президент Польши Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть на ремонт ключевой логистический хаб для поставок военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Дуды нескольким YouTube-каналам.
Основным перевалочным пунктом для более чем 95% западной помощи Украине является аэропорт в польской Ясенке возле Жешува. Дуда выразил возмущение тем, что союзники (НАТО) и украинская сторона ведут себя так, будто эта инфраструктура принадлежит им, хотя она является польской.
«Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», — заявил Дуда.
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Он иронично предложил партнерам искать альтернативные пути поставок – морем, воздухом или с помощью парашютов.
Причиной такой резкой позиции, как указал Анджей Дуда, стало то, что Польшу не пригласили на ряд важных международных мероприятий, где обсуждались и принимались решения о военной помощи Украине, доставляемой через польскую территорию.
«Я считаю, что это скандал», — оценил ситуацию польский лидер.Он добавил, что в ответ он заблокировал определенный фрагмент решений саммита НАТО в Вильнюсе.