Политолог Блохин: Румыния обвиняет РФ в инциденте с БПЛА ради срыва переговоров
Евросоюз обвиняет Москву в причастности к инцидентам с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии, чтобы сорвать мирное решение украинского конфликта. Так считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
13 сентября Минобороны Румынии заявило, что воздушное пространство страны нарушил беспилотник, который впоследствии исчез с радаров. Позже ведомство обвинило Россию в причастности к инциденту. До этого Польша заявляла о пересечении границы страны сразу несколькими российскими БПЛА.
«Подобный инцидент уже был во времена президентства Байдена. Украинская ракета С-300 разбилась на территории Польши. Многие не сообщали, что это украинская ракета, обвиняли РФ в эскалации. Потом Вашингтон заявил, что эскалация может привести к началу третьей мировой, и все ударили по тормозам», — напомнил Блохин в разговоре с «Газетой.Ru».
По его словам, на сегодняшний день Польша и Румыния используют «старые-новые методы давления», чтобы сорвать мирные переговоры между Россией и Украиной, а также обнулить договорённости российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутые в рамках встречи на Аляске.
Блохин уверен, что ЕС пытается настроить Трампа против России и втянуть его в конфликт на стороне Украины, чтобы Вашингтон возобновил поставки вооружения для ВСУ в необходимом объёме.
В свою очередь публицист Александр Роджерс в беседе с Общественной Службой Новостей выразил похожую точку зрения.
«Очевидно, что вся эта шумиха с якобы российскими дронами является спланированной провокацией. Хотели спровоцировать Дональда Трампа, вызвать у него реакцию и втянуть его в проект «закрытия неба над Украиной», заставить поставлять новые ПВО, самолеты и другое», — заявил публицист.
Он добавил, что Польша и Румыния занимаются имитацией бурной деятельности, которая мало кого впечатляет. Трамп уже заявил, что «полёт дронов над Польшей мог быть ошибкой» и «замял тему», заключил Роджерс.