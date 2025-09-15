Стало известно, зачем ЕС раздувает историю с БПЛА в Румынии

15 сентября 2025, 14:37

Политолог Блохин: Румыния обвиняет РФ в инциденте с БПЛА ради срыва переговоров

Евросоюз обвиняет Москву в причастности к инцидентам с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии, чтобы сорвать мирное решение украинского конфликта. Так считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.





13 сентября Минобороны Румынии заявило, что воздушное пространство страны нарушил беспилотник, который впоследствии исчез с радаров. Позже ведомство обвинило Россию в причастности к инциденту. До этого Польша заявляла о пересечении границы страны сразу несколькими российскими БПЛА.





«Подобный инцидент уже был во времена президентства Байдена. Украинская ракета С-300 разбилась на территории Польши. Многие не сообщали, что это украинская ракета, обвиняли РФ в эскалации. Потом Вашингтон заявил, что эскалация может привести к началу третьей мировой, и все ударили по тормозам», — напомнил Блохин в разговоре с «Газетой.Ru».

«Очевидно, что вся эта шумиха с якобы российскими дронами является спланированной провокацией. Хотели спровоцировать Дональда Трампа, вызвать у него реакцию и втянуть его в проект «закрытия неба над Украиной», заставить поставлять новые ПВО, самолеты и другое», — заявил публицист.