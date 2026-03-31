Стало известно, зачем Зеленский отправился в турне по странам Ближнего Востока
Политолог Килинкаров: Зеленский хочет продать украинские БПЛА на Ближнем Востоке
Владимир Зеленский отправился на Ближний Восток, чтобы оставаться в мировой повестке и пролоббировать интересы украинских компаний, производящих беспилотники. Так считает член Совета Международного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.
По его словам, Зеленский понимает, что все мировое внимание приковано к Ближнему Востоку. Поэтому, чтобы остаться в мировой повестке, глава киевского режима делает публичные заявления в отношении этого региона и возможностей Украины помочь странам Персидского залива в обороне.
«Что касается реальных возможностей Зеленского, то на самом деле они очень ограничены. Сама идея обмена, условно, каких-то украинских дронов-перехватчиков на ракеты системы ПВО Patriot изначально абсурдна. Ведь дроны можно производить тысячами, причем в очень короткий период времени, а ракеты к Patriot производятся в очень ограниченном количестве», — пояснил Килинкаров.
Поэтому ракеты к системам ПВО Зеленский не получит, подчеркнул эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей. Он добавил, что в поездке по странам Ближнего Востока Зеленский стал «лоббистом украинских компаний», производящих дроны, которые нужно продавать богатым государствам.
Тем не менее Килинкаров уверен, что страны Персидского залива очень скоро разочаруются, поскольку эффективность украинских дронов-перехватчиков достаточно низкая, и они никак не повлияют на исход конфликта в регионе.