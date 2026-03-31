Стало известно, зачем Зеленский отправился в турне по странам Ближнего Востока

31 марта 2026, 09:59

Политолог Килинкаров: Зеленский хочет продать украинские БПЛА на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский отправился на Ближний Восток, чтобы оставаться в мировой повестке и пролоббировать интересы украинских компаний, производящих беспилотники. Так считает член Совета Международного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.





По его словам, Зеленский понимает, что все мировое внимание приковано к Ближнему Востоку. Поэтому, чтобы остаться в мировой повестке, глава киевского режима делает публичные заявления в отношении этого региона и возможностей Украины помочь странам Персидского залива в обороне.





«Что касается реальных возможностей Зеленского, то на самом деле они очень ограничены. Сама идея обмена, условно, каких-то украинских дронов-перехватчиков на ракеты системы ПВО Patriot изначально абсурдна. Ведь дроны можно производить тысячами, причем в очень короткий период времени, а ракеты к Patriot производятся в очень ограниченном количестве», — пояснил Килинкаров.