«Выпрашивать деньги»: Раскрыта причина поездки Зеленского на Ближний Восток

30 марта 2026, 14:30

Политолог Дудчак: Зеленский поехал на Ближний Восток выпрашивать деньги

Владимир Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива, чтобы выпрашивать у них деньги. Так считает политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.





Напомним, Зеленский отправился на Ближний Восток для проведения переговоров по вопросам безопасности со странами Персидского залива. В ходе визита глава киевского режима планирует делиться опытом противодействия БПЛА.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Дудчак отметил, что Зеленский поехал по странам Ближнего Востока из-за большой нужды в деньгах и оружии.





«Страны Персидского залива не отказали Зеленскому в приеме. Выслушали его. Но на что он надеется? На поставки вооружения из этих стран? Вряд ли. Системы ПВО в настоящее время нужны самим этим странам. Финансирование Киева страны Персидского залива осуществлять не будут», — отметил политолог.