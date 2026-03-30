«Выпрашивать деньги»: Раскрыта причина поездки Зеленского на Ближний Восток

Политолог Дудчак: Зеленский поехал на Ближний Восток выпрашивать деньги
Владимир Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива, чтобы выпрашивать у них деньги. Так считает политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.
Напомним, Зеленский отправился на Ближний Восток для проведения переговоров по вопросам безопасности со странами Персидского залива. В ходе визита глава киевского режима планирует делиться опытом противодействия БПЛА.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Дудчак отметил, что Зеленский поехал по странам Ближнего Востока из-за большой нужды в деньгах и оружии.
«Страны Персидского залива не отказали Зеленскому в приеме. Выслушали его. Но на что он надеется? На поставки вооружения из этих стран? Вряд ли. Системы ПВО в настоящее время нужны самим этим странам. Финансирование Киева страны Персидского залива осуществлять не будут», — отметил политолог.
Специалист предположил, что Зеленского больше всего интересуют поставки топлива для обеспечения им техники ВСУ. Однако в ответ ему предложить нечего, уверен Дудчак.
По словам эксперта, поездка главы киевского режима может иметь негативных последствий больше, чем позитивных. Так, он напомнил, что Иран уже считает Украину частью вражеской коалиции и не исключает нанесения ударов по территории страны.