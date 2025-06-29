Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции

29 июня 2025, 13:37

Фото: iStock/ Silent_GOS

Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о выходе Украины из Оттавской конвенции. Об этом написал в соцсетях депутат Верховной рады Роман Костенко.