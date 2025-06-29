Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции
Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о выходе Украины из Оттавской конвенции. Об этом написал в соцсетях депутат Верховной рады Роман Костенко.
Отмечалось, что конвенция запрещает производство и применение противопехотных мин. Депутат Верховной рады обратил внимание, что теперь данный вопрос необходимо рассмотреть украинскому парламенту.
Напомним, президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон, согласно которому государство выходит из Оттавской конвенции. Известно, что такое решение латвийские власти приняли в связи с «динамикой развития ситуации с региональной безопасностью».
Помимо прочего, сейм Польши подавляющим большинством голосов одобрил закон о денонсации Оттавской конвенции. За документ проголосовали 413 депутатов, против выступили 15, воздержались трое. Министр обороны ПОльши Владислав Косиняк-Камыш, представляя законопроект, объявил, что данный шаг имеет решающее значение для региональной безопасности.
Читайте также: