«Становится всё хуже»: политолог объяснил желание Трампа поскорее закончить конфликт на Украине

08 сентября 2026, 15:06

Политолог Демчук: Трамп хочет быстрее закончить конфликт на Украине

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп заинтересован в скорейшем завершении конфликта на Украине из-за экономических, коммерческих и личных причин. Такое мнение выразил заведующий кафедрой сравнительной политологии ФП МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор политических наук, доцент Артур Демчук.





Так, в разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт пояснил, что американскому лидеру важно выполнить обещание, которое он давал во время выборов. С тех пор прошло уже два года, а конфликт между Россией и Украиной продолжается. Украинский кризис не является приоритетным вопросом для США. Но Трампу символически важно обезопасить себя от критики по поводу невыполненных обещаний, считает Демчук.





«И Трамп, и его помощники, которые связаны с разведкой, понимают, что положение Украины становится все хуже и хуже. ВСУ теряют позиции, отступают, насильственная мобилизация вызывает напряжение в обществе. Задача американцев сейчас — чтобы конфликт как можно быстрее завершился, а Украина не потеряла еще больше территорий, в которых заинтересован Вашингтон», — добавил эксперт.