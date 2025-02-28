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Стармер не ответил, может ли Британия сама «справиться с Россией»

Фото: iStock/mrrobotonur07

Фото: iStock/mrrobotonur07

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не ответил на вопрос американского лидера Дональда Трампа о способности Лондона «справиться с Россией» самостоятельно. Об этом сообщает The New York Times.
Во время встречи в Белом доме с Трампом Стармер заявил, что Британия готова поддержать союзников из Вашингтона.

«Могли бы вы справиться с Россией самостоятельно?» — обратился американский политик к британскому.

Стармер улыбнулся, однако не стал отвечать на вопрос. Согласно информации издания, в комнате прозвучал «неловкий смех».

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#трамп
#сша
#россия
ПВО перехватило 22 украинских беспилотника за ночь
28 февраля 2025, 07:29

Фото: iStock/NiseriN

В результате оперативной работы дежурных средств противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи было перехвачено и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата., сообщили в Минобороны РФ.
Согласно официальным данным, восемь БПЛА были сбиты над территорией Орловской области, семь — над Курской областью, четыре — над Брянской областью, один — над Смоленской областью, а два БПЛА были уничтожены над Краснодарским краем.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО
Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО
28 февраля 2025, 07:14

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

На пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером президент США Дональд Трамп выразил поддержку пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности, но отметил, что в случае возможного развертывания военного контингента на Украине она не понадобится.
«Я поддерживаю ее. Я не считаю, что будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся», — сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о своей поддержке пятой статьи устава НАТО и возможности ее применения в связи с отправкой военного контингента на Украину.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своём уважении к Владимиру Зеленскому и выразил уверенность в продуктивности их предстоящей встречи.

До этого Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин не нарушит будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Курской области уничтожили диверсантов ВСУ
РИА Новости: в Курской области устранили разведгруппу ВСУ из шести человек
28 февраля 2025, 07:14

Фото: iStock/IherPhoto

В Курской области около населенного пункта Никольский ликвидировали группу украинских диверсантов, сообщил источник в силовых структурах РИА Новости.
«Разведгруппа из шести человек, принадлежавшая 47-й отдельной мехбригаде ВСУ, уничтожена у населенного пункта Никольский в Курской области. Четыре диверсанта ликвидированы, два взяты в плен», — сказал собеседник агентству.
Ранее десантники из России продвинулись в Курской области на пять километров, захватив несколько населенных пунктов, включая Лебедевку, Марьевку, Погребки, Орловку и Новую Сорочину. Об освобождении хутора Никольский стало известно 27 февраля.

Теперь бои переместились к Старой Сорочине и развязке дорог Льгов — Суджа — Русское Поречное.

Ранее «Радио 1» передавало, что россиян предупредили о новой схеме обмана аферистов через почтовые рассылки. Злоумышленники маскируют фишинговые письма под легальные рассылки интернет-магазинов и маркетплейсов, стоит кликнуть на такое «письмо-подборку» (с товарами или рекомендациями по скидкам) и ввести личные данные, как те окажутся у обманщиков.

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В США заявили о достижении с Украиной соглашения по добыче ископаемых
Глава Минфина США Бессент: сделка по добыче ископаемых согласована с Украиной
28 февраля 2025, 04:37

Фото: iStock/Andrii Atanov

США и Украина завершили согласование соглашения о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых, включая редкоземельные минералы, нефть и газ. Подписание документа президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом запланировано на пятницу (28 февраля), сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business.
«Сделка завершена. Завтра Зеленский прибудет сюда, чтобы подписать соглашение. Так что переговоры прекращены, и больше ничего не остается. Я уверен, что Зеленский и Трамп проведут широкое обсуждение, но что касается самой сделки, то она полностью зафиксирована на бумаге и одобрена украинским правительством. Теперь остается лишь дождаться подписания главами двух государств завтра», — поделился министр финансов США.
По его словам, договор регулирует не только добычу и транспортировку ресурсов, но и развитие инфраструктуры на территории Украины.

Бессент подчеркнул, что соглашение предусматривает внедрение американских антикоррупционных практик для минимизации рисков злоупотреблений.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Также «Радио 1» передавало, что на юге европейской части России, в Нижнем Поволжье и на Дальнем Востоке в марте температура опустится ниже климатической нормы.

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#сша
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Трамп объявил о своем уважении к Зеленскому
28 февраля 2025, 02:37

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп заявил о своём уважении к Владимиру Зеленскому и выразил уверенность в продуктивности их предстоящей встречи.
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме американский лидер, отвечая на вопрос о возможных извинениях за ранее использованный эпитет «диктатор», подчеркнул, что стороны найдут общий язык.

«Думаю, завтра утром у нас будет очень хорошая встреча. Мы очень хорошо поладим. У нас много уважения. Я испытываю большое уважение к нему», — отметил президент США.
Ранее Трамп подтвердил планы подписать с Украиной соглашение по редкоземельным элементам в рамках пятничных переговоров с Зеленским.

Также сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) якобы перечислило журналу Time 4 миллиона долларов за присвоение Владимиру Зеленскому звания «Человек года». Однако Украина отрицает эти сведения, называя их фейком.

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