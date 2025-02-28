Стармер не ответил, может ли Британия сама «справиться с Россией»

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не ответил на вопрос американского лидера Дональда Трампа о способности Лондона «справиться с Россией» самостоятельно. Об этом сообщает The New York Times.
Во время встречи в Белом доме с Трампом Стармер заявил, что Британия готова поддержать союзников из Вашингтона.
Стармер улыбнулся, однако не стал отвечать на вопрос. Согласно информации издания, в комнате прозвучал «неловкий смех».
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«Могли бы вы справиться с Россией самостоятельно?» — обратился американский политик к британскому.
Стармер улыбнулся, однако не стал отвечать на вопрос. Согласно информации издания, в комнате прозвучал «неловкий смех».
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Екатерина Коршунова