Стармер высказался о возможности заключения мира на Украине

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Будущее соглашение по Украине станет историческим, заявил британский премьер Кир Стармер на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
«Спасибо за то, что вы изменили ход разговора, чтобы появилась возможность заключить мирное соглашение, и мы хотим работать с вами, чтобы убедиться, что мирное соглашение будет прочным и длительным», — сказал премьер Великобритании.Стармер добавил, что возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса будет «историческим». Премьер-министр заключил, что оно не должно быть нарушено.
Ранее сообщалось, что диалог Трампа и Стармера будет сосредоточен на теме Украины.
Кроме того, стало известно о продлении антироссийских санкций Трампом.
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Никита Кротов