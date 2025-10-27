Зеленский пригрозил российским НПЗ

27 октября 2025, 20:20

Зеленский посовещался о расширении географии ударов вглубь РФ

Фото: istockphoto/Alex Kochev

Владимир Зеленский провёл совещание со Ставкой и руководством ВСУ, где обсуждались вопросы расширения географии нанесения дальнобойных ударов по территории России. Данные приводит «Газета.ру».





По его словам, основная тема — развитие возможностей для дальнобойных санкций против РФ. Он также заявил, что нефтеперерабатывающая отрасль России якобы уже «платит ощутимую цену» и «будет платить ещё большую».





«Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности», — говорится в посте главы киевского режима.