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ВСУ атаковали БПЛА поселок Теткино в Курской области, пострадал человек

14 января 2024, 13:31
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Губернатор региона Роман Старовойт написал в телеграм-канале, что украинские войска атаковали беспилотниками поселок Теткино Глушковского района Курской области.
По словам губернатора, в результате атаки пострадал человек. У него зафиксировано осколочное ранение средней степени тяжести. Медики оказывают необходимую помощь.

Старовойт отметил, что в нескольких домах в Теткино выбиты окна, их собственникам помогут в ремонте.


Ранее сообщалось, что 11 января украинские войска пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами три региона Российской Федерации. Отмечается, что беспилотники были сбиты над Ростовской, Тульской и Калужской областями.

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Минобороны: ВС РФ поразили склад боеприпасов на аэродроме Долгинцево
14 января 2024, 13:55

Фото: istockphoto/aapsky

Вооружённые силы РФ нанесли огневое поражение складу авиационных боеприпасов на аэродроме ВСУ Долгинцево в Днепропетровской области. Удары наносились с помощью ракет и дальнобойной артиллерии.
Кроме того, на брифинге в министерстве обороны РФ сотрудники пресс-службы ведомства сообщили о поражении российскими ракетчиками и артиллеристами 98 артиллерийских подразделений ВСУ на их позициях, а также об ударах по скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах на разных участках линии боевого соприкосновения.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты 23 украинских беспилотника в районах населённых пунктов Новоандреевка, Спорное, Липовое Донецкой Народной Республики, Подкуйчанск, Попасная Луганской Народной Республики, Веселое, Любимовка, Новое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области. Также удалось перехватить и уничтожить 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

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Майор ВСУ Гетьман: ВС РФ знают координаты всех военных объектов на Украине
14 января 2024, 13:32

Фото: istockphoto/byelaman

Российским военным отлично известны координаты всех военных и инфраструктурных объектов на Украине. Об этом заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман.
В эфире YouTube-канала Espresso майор запаса ВСУ отметил, что месторасположение объектов, например, военного производства известно в Генштабе ВС РФ не только потому, что все они обозначены на старых советских картах, оставшихся в распоряжении России, но и потому, что сведения о них можно получать напрямую, из открытых источников.

«Можно найти даже точные координаты, названия, и сведения о том, что именно производится на том или ином предприятии», — сказал Гетьман.

Отставной военный заявил, что киевские власти в своих попытках борьбы с коррупцией сами рассекретили данные о военных объектах. Это является не просто ошибкой, а настоящим преступлением, заключил эксперт.

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СМИ раскрыли, как удар «Кинжалами» повлияет на ВСУ
MWM: уничтожение объектов ВПК на Украине усилит нехватку боеприпасов у ВСУ
14 января 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Уничтожение объектов военно-промышленного комплекса на Украине ракетами «Кинжал» серьезно ухудшит ситуацию с боеприпасами у украинских войск. Об этом сообщает Military Watch.
Сообщается, что авиаудары ВС РФ с применением «Кинжалов» усилились из-за увеличения их производства. Автор материала отмечает, что Запад, оказывающий поддержку киевскому режиму, испытывает трудности с поставками снарядов, по причине того, что их производят ​не в ​большом количестве.

Напомним, 13 января, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Групповой удар наносился беспилотниками и гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

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Спикер ВСУ Игнат: Украине очень сложно будет содержать истребители F-16
14 января 2024, 12:08

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что после передачи западными союзниками Киеву истребителей F-16 у Украины возникнут серьёзные трудности с содержанием этих самолётов.
В интервью телеканалу «Рада» он сказал, что в перспективе военная авиация ВСУ должна перейти на западную технику, отметив, что это относится не только к самолётам, но и к вертолётам. Однако, тут же оговорился Игнат, появление каждого нового типа самолёта ведёт к появлению дополнительной нагрузки в плане его технического обеспечения, обслуживания, ремонта и эксплуатации.

Спикер ВСУ добавил, что, если к имеющимся четырём типам советских самолётов, имеющимся в распоряжении Воздушных сил Украины, добавится ещё F-16, это неминуемо приведёт к возникновению дополнительных сложностей, вызванных необходимостью содержать и обслуживать разные типы самолётов.

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Боец из Бурятии Калашников один выгнал с опорного пункта 12 штурмовиков ВСУ
14 января 2024, 11:47

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Заместитель командира взвода Герой России Иван Калашников прославился в августе, когда он и четыре бойца его подразделения победили в неравном бою с 12-ю штурмовиками ВСУ. Тогда украинцы предприняли атаку на село Урожайное близ Донецка.
Видеокадры интервью с Калашниковым опубликовало министерство обороны РФ. Замкомвзвода 37-й гвардейской мотострелковой бригады рассказал, что солдаты украинской штурмовой бригады при поддержке артиллерии ворвались на российский опорный пункт, который обороняли всего пятеро российских бойцов вместе с командиром. Наблюдать за передвижениями противника они не могли из-за плотного артиллерийского огня. К тому же, двое военнослужащих были ранены.

Тогда Калашников один пошёл на окоп, занятый штурмовиками ВСУ. Двое оставшихся в строю солдат прикрывали фланги. Украинцев закидали гранатами и поливали автоматным огнём, чтобы не дать им голову поднять из окопа. В итоге штурмовики не выдержали и отступили. За свой подвиг Иван Калашников получил Золотую Звезду Героя России и звание младшего лейтенанта. Остальные бойцы его отделения награждены орденом Мужества.

Калашников на СВО был мобилизован, ранее работал водителем. Он рассказал, что все бойцы, участвовавшие в том бою, были из Бурятии. Никто не дрогнул, не побежал и не спрятался. В заключение интервью герой пожелал всем семьям дождаться своих близких, участвующих в СВО, живыми и с победой.

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#рф
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Трамп-младший: закончить конфликт на Украине можно лишь урезав финансирование
14 января 2024, 11:17

Фото: iStock/Diy1

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в соцсети X, что единственный способ, который позволит завершить украинский конфликт и начать переговоры, — это урезание финансирования.
Трамп-младший отметил, что Запад создает на Украине «класс олигархов-миллиардеров, неважно, говорим мы о Владимире Зеленском или о ком-то еще». По его словам, в это же время множество молодых людей отправляются на фронт, как пушечное мясо.

Он подчеркнул, что если Вашингтон сократит финансирование Киеву, тогда у украинского лидера не останется никаких шансов. Трамп добавил, что все заявления об успехах украинской армии являются абсолютной ложью.

Ранее киевский политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, однако пока не может этого сделать.

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Снайперы на Запорожском направлении относят наемников к приоритетным целям
14 января 2024, 10:40

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Снайперы различных подразделений ВС РФ относят к одной из приоритетных целей для себя иностранных наемников, которые принимают участие в специальной операции на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщили военнослужащие, отличить иностранных наемников среди украинских солдат не составляет труда. Зачастую они лучше одеты, держатся в центре или позади группы и могут отдавать приказы.

Один из бойцов подчеркнул, что иностранным наемникам не надо сражаться за киевским режим, им лучше сидеть дома.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Боец «Ахмата» Аид рассказал о тактике срыва ротации частей ВСУ
14 января 2024, 09:15

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Бойцы батальона спецназа «Ахмат» ежедневно срывают попытки ВСУ провести ротацию измотанных на передовой частей в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта. Для этого создана специальная группа «Охотник».
Об особенностях тактики, разработанной для этого, рассказал в разговоре с РИА Новости командир группы с позывным Аид. Он сообщил, что российские военные с помощью разведывательных беспилотников практически круглосуточно наблюдают за территорией, на которую прибывают части противника, чтобы сменить солдат на позициях.

Вычисляются маршруты как украинских военнослужащих, так и автомобилей, на которых их подвозят. По технике отрабатывает артиллерия, а пеших солдат уничтожает снайперская группа. Аид уточнил, что для прицельного огня иногда приходится приближаться к противнику на расстояние до 500 метров. Зато окопы ВСУ с такой дистанции находятся под прицельным огнём и ни покинуть их, ни пробраться туда незамеченным невозможно. Ротация передовых частей ВСУ таким образом оказывается очень затруднена, а иногда просто срывается.

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#военные
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#всу
#солдат
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В Киеве и 11 областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги
14 января 2024, 09:01

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

В Киеве и ещё 11 областях Украины утром 14 января объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Около 7:25 утра сигналы тревоги почти одновременно начали звучать в Киевской области и самой украинской столице, а также в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Как сообщает информационный ресурс, воздушная тревога также объявлена на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей и на подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики. Позже, примерно через час, воздушную тревогу отменили.

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#воздушная тревога
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