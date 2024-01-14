ВСУ атаковали БПЛА поселок Теткино в Курской области, пострадал человек

Фото: сайт Кремля
Губернатор региона Роман Старовойт написал в телеграм-канале, что украинские войска атаковали беспилотниками поселок Теткино Глушковского района Курской области.
По словам губернатора, в результате атаки пострадал человек. У него зафиксировано осколочное ранение средней степени тяжести. Медики оказывают необходимую помощь.
Старовойт отметил, что в нескольких домах в Теткино выбиты окна, их собственникам помогут в ремонте.
Ранее сообщалось, что 11 января украинские войска пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами три региона Российской Федерации. Отмечается, что беспилотники были сбиты над Ростовской, Тульской и Калужской областями.
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Старовойт отметил, что в нескольких домах в Теткино выбиты окна, их собственникам помогут в ремонте.
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Екатерина Коршунова