Мать умерла от передозировки, отец гуляет: что будет с внуком Марии Шукшиной?

В конце декабря 2024 года в квартире в Санкт-Петербурге было найдено тело Фрейи Зильбер (настоящее имя — Анастасия Волкова), бывшей возлюбленной старшего сына актрисы Марии Шукшиной Макара Касаткина. У пары есть общий сын — Марк.