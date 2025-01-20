Мать умерла от передозировки, отец гуляет: что будет с внуком Марии Шукшиной?

Актриса Мария Шукшина (Фото: соцсети)
В конце декабря 2024 года в квартире в Санкт-Петербурге было найдено тело Фрейи Зильбер (настоящее имя — Анастасия Волкова), бывшей возлюбленной старшего сына актрисы Марии Шукшиной Макара Касаткина. У пары есть общий сын — Марк.
Известно, что Макар никак не принимает участие в воспитании ребёнка.
О том, как живёт шестилетний мальчик, и также подробности жизни Зильбер, читайте в материале «Радио 1».
Что известно о Фрейи Зильбер?
Анастасия Волкова приехала из Барнаула в Москву на заработки. Как сообщает «Пятый канал», Марк — её второй ребёнок, впервые она стала мамой в 14 лет. Маленькую дочь Фрейя оставила на попечение своей матери.
В столице девушка стала секс-работницей, не гнушалась спиртным и наркотиками.
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После знакомства с Макаром она стала жить вместе с ним в квартире на Таганке. Пара всё время ссорилась, Зильбер даже несколько раз обращалась в полицию и обвиняла сына Шукшина в домашнем насилии.
В конце концов Макар выставил девушку из своей квартиры, а та уже была беременна.
Реалити-шоу
В 2017 году Фрейя пришла на телепередачу, где рассказала свою историю. При этом девушка сама обратилась в программу, чтобы ей оказали помощь.
Она сообщила, что новость о беременности расстроила Макара. Он заявил, что ребёнок не от него и требовал сделать аборт. Позже Мария Шукшина вступится за сына и тоже не будет принимать этого ребёнка.
Также утверждалось, что Макар Касаткин не только злоупотребляет запрещёнными веществами, но ещё торгует ими. Причём именно он подсадил на наркотики саму Зильбер.
«Я употребляла, у меня появилась тяга к веществам, потом поняла, что дело идёт не туда, и, чтобы не сорваться, я попросила о помощи...», — говорила девушка в эфире.Конечно, после выхода шоу полиция устроила обыск в квартире парня, однако не нашла никаких запрещённых веществ.
Мария Шукшина с дочерью Анной и сыном Макаром (Фото: соцсети)
Уголовное дело против Макара возбуждать не стали, но репутация его семьи была испорчена. Он потом ещё долгое время не комментировал происходящее.
К слову, был проведен также ДНК-тест, который подтвердил, что Макар является биологическим отцом ребёнка Фрейи. Известно, что после рождения сына девушка отдала его на попечение отцу, после чего легла в клинику для наркозависимых. После окончания курса лечения она не стала забирать ребёнка.
Реакция семьи Шукшиных на произошедшее
Когда Мария Шукшина узнала результаты теста, она сразу сообщила об этом в соцсетях. Она написала, что Марк — её внук, и Макар будет платить алименты.
Интересно, что с Марком Шукшина и Макар смогли познакомиться только спустя время. Актриса утверждала, что у Фрейи был контракт, согласно которому встреча сына с отцом и другими родственниками по линии отца могла произойти только перед телекамерами. Увиделись они лишь тогда, когда истёк срок этого договора.
В 2019 году Макар женился на косметологе Илоне Александрове. Девушка приняла Марка, стала для него настоящей мамой.
Мария Шукшина с дочерью Анной (Фото: соцсети)
Однако, семейная жизнь не сложилась, супруги развелись. После их расставания мальчик живёт в доме Шукшиных, его воспитанием занимаются няни.
Что касается мнения других родственников по поводу Фрейи, то дочь Шукшиной Анна заявляла, что Зильбер в любой момент может вернуться к наркотикам.
«Фрейя — совсем больной человек. У Марка сейчас такой детский ранимый возраст. Ему два года будет в мае. И такая мать разрушит его психику и здоровье погубит, если будет находиться рядом», — сказала она.Зильбер умерла от передозировки. Известно, что в петербургской квартире ещё был найден труп 32-летнего мужчины. Там же находилась девушка, живая. Её доставили в больницу с отравлением в тяжёлом состоянии.
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