Стационарное лечение продолжают проходить 20 пострадавших в ЧП под Брянском
В больницах остаются ещё 20 пострадавших в результате ЧП на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, слова которого приводит ТАСС.
Пострадавшие, в числе которых есть дети, остаются на стационарном лечении в больницах Брянска, федеральных медцентрах, больницах Москвы и РЖД.
Кузнецов подчеркнул, что один из пострадавших был доставлен из больницы Брянска в НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко в Москве бригадой медицины катастроф. Столичные врачи оказывают ему профильную медицинскую помощь.
Также сообщается, что выписаны были 52 человека, включая двоих детей, в связи с улучшением состояния.
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