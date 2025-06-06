Стационарное лечение продолжают проходить 20 пострадавших в ЧП под Брянском

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В больницах остаются ещё 20 пострадавших в результате ЧП на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, слова которого приводит ТАСС.



Пострадавшие, в числе которых есть дети, остаются на стационарном лечении в больницах Брянска, федеральных медцентрах, больницах Москвы и РЖД.

Кузнецов подчеркнул, что один из пострадавших был доставлен из больницы Брянска в НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко в Москве бригадой медицины катастроф. Столичные врачи оказывают ему профильную медицинскую помощь.

Также сообщается, что выписаны были 52 человека, включая двоих детей, в связи с улучшением состояния.

Анастасия Чинкова

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