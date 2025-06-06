Стационарное лечение продолжают проходить 20 пострадавших в ЧП под Брянском

06 июня 2025, 19:25

Фото: iStock/sudok1

В больницах остаются ещё 20 пострадавших в результате ЧП на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, слова которого приводит ТАСС.