Украина отказалась принимать тела погибших военных в рамках обмена с Россией
Украина отказалась принимать тела погибших в рамках обмена, о котором договорились во время второго раунда переговоров в Стамбуле. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Россия собирается начать обмен телами погибших. На Украину должны доставить шесть тысяч тел в специальных гробах и контейнерах. Их вместительность составляет примерно два метра в длину и 0,5 – в ширину. Таким образом, в одну фуру поместится около 20-40 тел.
Специальные рефрижераторные ангары для хранения тел погибших находятся в Ростове-на-Дону. Оттуда 150 специализированных машин перевезут их на границу с Белоруссией. Это в семь раз больше, чем при предыдущих обменах, когда отправляли порядка 15-20 машин.
Представитель парламентской группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев отметил в беседе с каналом, что вся процедура отработана, и к ней уже всё готово. Россия согласна произвести обмен в любую минуту.
Однако сегодня представители России прибыли на границу с телами для передачи, но украинская сторона отказалась принимать их без объяснения причин. Информация об обмене 42 на 503 оказалась фейком.
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