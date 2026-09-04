Статус участника СВО можно подтвердить через «Госуслуги»

04 сентября 2026, 15:24

Фото: iStock/zim286

На портале «Госуслуг» стал доступен новый электронный сервис, позволяющий военнослужащим — участникам СВО и членам их семей подтверждать свой статус с помощью QR-кода. Цифровой документ можно предъявлять при посещении спортивных и культурных мероприятий для получения предусмотренных льгот.