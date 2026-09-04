Статус участника СВО можно подтвердить через «Госуслуги»
На портале «Госуслуг» стал доступен новый электронный сервис, позволяющий военнослужащим — участникам СВО и членам их семей подтверждать свой статус с помощью QR-кода. Цифровой документ можно предъявлять при посещении спортивных и культурных мероприятий для получения предусмотренных льгот.
Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю потребуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и мобильное приложение портала. В соответствующем разделе необходимо нажать кнопку «Получить». После этого система самостоятельно направит запрос в Министерство обороны для проверки имеющихся сведений.
Если информация подтвердится, на экране смартфона появится специальный QR-код. Он является временным и сохраняет действие в течение пяти минут.
В случае если данные о пользователе не будут обнаружены в системе, сервис предоставит инструкцию по оформлению бумажной справки в военно-служебном центре.
Полученный QR-код можно показать сотруднику организации, которая предоставляет соответствующую льготу. Для проверки его подлинности используется приложение «Госскан», а сама процедура занимает всего несколько секунд.
Новый сервис должен сделать процедуру подтверждения статуса более удобной и быстрой, а также сократить необходимость использования бумажных документов. При этом цифровой формат не заменяет уже действующие способы подтверждения: при необходимости граждане по-прежнему могут предъявить бумажную справку или удостоверение ветерана.
Проект реализован при поддержке Министерства культуры и Министерства спорта России.
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