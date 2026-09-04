Захарова заявила о готовности РФ к контактам по Украине
Россия готова к будущим контактам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В интервью «Известиям» она подчеркнула, что российская сторона всегда выступала за контакты по вопросу украинского кризиса. А также старается максимально в них участвовать.
«Мы говорим о том, что готовы к будущим таким контактам. Есть только маленький нюанс. Дело не только в словах, а дело в конкретной реализации того, о чем договаривались. Мы со своей стороны, по-моему, ни разу никого не подводили», — ответила Захарова на вопрос о будущих контактах по Украине.
При этом пресс-секретарь президента РФ заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, а также Владимиром Зеленским возможна только для фиксации договоренностей, пишут argumenti.ru. Он добавил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, однако пока, по его словам, таких предпосылок нет. По словам Пескова, договоренности по Украине не могут быть «примитивной сделкой», поскольку это сложный процесс, состоящий из огромного количества деталей.