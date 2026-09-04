Захарова заявила о готовности РФ к контактам по Украине

04 сентября 2026, 12:46

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Россия готова к будущим контактам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





В интервью «Известиям» она подчеркнула, что российская сторона всегда выступала за контакты по вопросу украинского кризиса. А также старается максимально в них участвовать.





«Мы говорим о том, что готовы к будущим таким контактам. Есть только маленький нюанс. Дело не только в словах, а дело в конкретной реализации того, о чем договаривались. Мы со своей стороны, по-моему, ни разу никого не подводили», — ответила Захарова на вопрос о будущих контактах по Украине.