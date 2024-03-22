Ставка Зеленского приняла ряд «закрытых решений»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале сообщил, что сегодня, 22 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Украинский лидер заявил, что доклады были посвящены ликвидации последствий российских ударов в Харьковской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Франковской областях и всех остальных пострадавших городов.
Он добавил, что главы «Укрэнерго» и «Нафтогаза» сообщили о текущем состоянии энергетической системы и необходимых мерах для ее укрепления и защиты. Также о работе систем противовоздушной обороны «в эти два непростых дня» доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук.
Глава Украины отметил, что Ставкой было принято ряд закрытых решений. Он подчеркнул, что для защиты страны необходимо достаточное количество современных систем ПВО, которые могут предоставить западные партнеры.
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«Заслушал отчеты о ходе восстановительных работ», — написал Зеленский.
Глава Украины отметил, что Ставкой было принято ряд закрытых решений. Он подчеркнул, что для защиты страны необходимо достаточное количество современных систем ПВО, которые могут предоставить западные партнеры.
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Алина Юрчак