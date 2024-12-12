Стефанищина: Украина готова обсуждать размещение иностранных войск

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko
Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в беседе с изданием Politico.
Она подчеркнула, что Киев готов обсуждать всё, «что работает».
Ранее издание Monde писало, что Париж и Лондон вернулись к дискуссиям об отправке западных военных для участия в украинском конфликте. Страны не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
При этом журнал Economist сообщал, что европейские политики пока не занимаются серьёзным планированием отправки военных на Украину, ограничиваясь её обсуждением.
Читайте также:
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев готов к переговорам с Россией
Сальдо: Зеленский сохранит пост президента Украины в случае одобрения Запада
Соскин: Зеленский не готов участвовать в переговорах по модели Орбана
Ранее издание Monde писало, что Париж и Лондон вернулись к дискуссиям об отправке западных военных для участия в украинском конфликте. Страны не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
При этом журнал Economist сообщал, что европейские политики пока не занимаются серьёзным планированием отправки военных на Украину, ограничиваясь её обсуждением.
Читайте также:
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев готов к переговорам с Россией
Сальдо: Зеленский сохранит пост президента Украины в случае одобрения Запада
Соскин: Зеленский не готов участвовать в переговорах по модели Орбана
Анастасия Чинкова