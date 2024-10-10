«Мы победим»: что пленные боевики «Азова»* рассказали Стивену Сигалу и зачем на самом деле он их посетил

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Американский актер и режиссер Стивен Сигал посетил разрушенный изолятор в Еленовке, где пообщался с членами бригады «Азов»*. О том, что ему рассказали украинские военнопленные и в каких условиях они содержатся читайте в материале «Радио 1».
Стивен Сигал приехал к пленным боевикам «Азова»*
Американский актер и режиссер Стивен Сигал, занимающий должность специального представителя Министерства иностранных дел России по гуманитарным вопросам между Россией и США, посетил украинских военнослужащих из батальона «Азов»* в поселке Еленовка, расположенном в ДНР.
Трансляция встречи проводилась на телеканале «Россия 1».
На кадрах видно, как Сигал, опершись на высокий забор, общается с военными. Сначала у бойцов спросили, узнают ли они, кто стоит перед ними. Они подтвердили, что знают, и поделились своими впечатлениями об условиях, в которых содержатся. Один из бойцов заявил: «К нам относятся неплохо, довольно хорошо. Жаловаться не на что. Я считаю, что условия нормальные».
После этого актер поинтересовался у одного из украинских военнослужащих, хочет ли он вернуться домой.
«С каждым днем я мечтаю об этом», — ответил военный.
В прошлом боевики группировки отличались жестокостью, совершая зверства как против ополченцев, так и против мирных жителей. Сигал рассказывает, что для этих неонацистов «убийство безоружного человека» не считается преступлением.
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Сигал работает над документальным фильмом об СВО
В мае 2023 года Сигал заявил, что создает документальную ленту о событиях в зоне специальной военной операции на Украине.
«Это сложная задача — донести до нас и до всего мира правду о том, что на самом деле там происходит», — подчеркнул он.
По словам актера, в фильме будут представлены доказательства того, что спецоперация «не является вторжением России, как это утверждают многие страны, включая представителей НАТО и США». Сигал также отметил, что посетил горячие точки в районе СВО и беседовал как с российскими, так и с украинскими военными. Он признался, что был удивлен, узнав, что многие украинцы считают, что у них нет нацистов.
Ранее он выразил уверенность в том, что Россия выйдет победителем в военном конфликте на Украине.
«Да, я вам говорю точно, мы победим», — заявил Сигал, добавив, что считает Россию своим домом навсегда.
Пленные боевики «Азова»*
Бойцы «Азова»* находятся в плену с 2022 года. В мае того же года Министерство обороны России объявило о полном захвате территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где шли интенсивные бои. В ходе операции сложили оружие и сдались 2439 представителей «Азова»* и военнослужащих украинской армии.
Сергей Шойгу, который на тот момент был министром обороны, утверждал, что во время взятия «Азовстали» было ликвидировано свыше четырех тысяч украинских военнослужащих, включая бойцов террористической группировки. На сентябрь 2024 года более 900 членов этого национального формирования всё ещё остаются в плену.
Стивен Сигал: отношение к России
Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Сигал стал российским гражданином в 2016 году, получив паспорт из рук Владимира Путина, а с 2018 года он является специальным представителем МИД РФ по гуманитарным связям с США.
Он всегда имел глубокие связи с Россией – его дед по отцовской линии родом из буддистского региона, после чего в начале 20 века эмигрировал в США. Как сам утверждает актёр, у него есть корни во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Украине и Беларуси. Сын Стивена Доминик Сигал в марте 2024 года вступил в брак с русской моделью Айрин Даниловой.
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