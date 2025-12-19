Столичный суд вынес приговор депутату Верховной рады Гончаренко* за призывы бомбить Москву
Депутата Верховной Рады Гончаренко* приговорили к 18 годам за призывы бомбить РФ
Столичный суд заочно вынес приговор депутату Верховной рады Украины Алексею Гончаренко*, назначив ему 18 лет лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
Как уточнили в надзорном ведомстве, 45-летний гражданин Украины признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершённых с использованием интернета, а также в действиях, направленных на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности с угрозой применения насилия.
«45-летний гражданин Украины Алексей Гончаренко* заочно приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
Следственный комитет РФ сообщал о завершении расследования уголовного дела в отношении Гончаренко* в середине ноября. Поводом для возбуждения нового дела стали его публичные выступления, в том числе на пленарной сессии ПАСЕ, где он призывал к нанесению ракетных ударов по Москве.
По данным прокуратуры, в октябре 2024 года и январе 2025 года Гончаренко*, являясь народным депутатом Верховной рады Украины IX созыва, публично призывал к террористической деятельности и допускал высказывания, направленные на унижение группы лиц по национальному признаку с угрозой применения насилия. Текстовые публикации с видеозаписями этих выступлений были размещены им в открытом доступе в интернете.
Ранее российский суд уже заочно приговаривал Гончаренко* к 10 годам лишения свободы за публичные призывы к террористической деятельности, экстремистские высказывания и распространение недостоверной информации о Вооружённых силах РФ.
Кроме того, 2-й Западный окружной военный суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и интернет-каналов, сроком на четыре года. В настоящее время Гончаренко* объявлен в розыск, заочно арестован и внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.