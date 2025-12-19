Столичный суд вынес приговор депутату Верховной рады Гончаренко* за призывы бомбить Москву

19 декабря 2025, 17:21

Депутата Верховной Рады Гончаренко* приговорили к 18 годам за призывы бомбить РФ

Фото: iStock/AMilkin

Столичный суд заочно вынес приговор депутату Верховной рады Украины Алексею Гончаренко*, назначив ему 18 лет лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Москвы.





Как уточнили в надзорном ведомстве, 45-летний гражданин Украины признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершённых с использованием интернета, а также в действиях, направленных на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности с угрозой применения насилия.





«45-летний гражданин Украины Алексей Гончаренко* заочно приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.