Столтенберг рассказал, какое оружие страны НАТО готовы передать Киеву

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Украина в ближайшее время получит новые системы противовоздушной обороны. Кроме того, в НАТО обсуждается поставка Киеву современных высокоточных ракет большой дальности.
Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В своей речи по итогам заседания Совета НАТО-Украина в формате видеоконференции с участием глав минобороны стран блока и Владимира Зеленского он сообщил, что западные министры договорились об ускорении военной поддержки Украины, включая боеприпасы и системы ПВО.
Кроме того, главы военных ведомств стран блока обсудили предоставление Киеву высокоточных ракетных систем дальнего радиуса действия, добавил генеральный секретарь НАТО. Столтенберг также сообщил, что альянс считает законными и легитимными удары Украины по военным целям в глубине территории России.
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Александр Бойцов