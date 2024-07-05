Столтенберг: Условия мирного урегулирования на Украине должен определять Киев

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Условия заключения мира на Украине должен определять Киев. При этом НАТО не нужен «Минск-3», но альянсу необходимы гарантии безопасности для Киева в будущем.
Об этом завил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления на пресс-конференции, посвящённой предстоящему саммиту стран блока, который пройдёт в Вашингтоне 9-11 июля. Он также выразил мнение, что решения саммита по усилению поддержки Киева не сделают НАТО стороной конфликта, но укрепит самооборону Украины.
По словам генсека альянса, Украина сама должна определять, какие условия станут приемлемыми для неё при заключении мирного соглашения. При этом Столтенберг подчеркнул, что ситуация за столом переговоров будет напрямую зависеть от ситуации на поле боя. Поэтому страны НАТО должны больше помогать Киеву в военном плане.
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Александр Бойцов