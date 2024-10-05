Столтенберг: В начале боёв до Зеленского в бункере не удавалось дозвониться

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В первые дни специальной военной операции украинский президент Владимир Зеленский прятался в бункере. Бывший тогда генеральным секретарём НАТО Йенс Столтенберг не мог до него дозвониться на протяжении нескольких дней.
Об этом сам бывший глава Североатлантического альянса рассказал в интервью изданию The Financial Times. По словам Столтенберга, когда ему всё же удалось связаться с Зеленским, разговор оказался «довольно трудным». Глава киевского режима сильно боялся за свою жизнь и требовал бесполётной зоны, которую НАТО не могла ему предоставить.
Как пояснил бывший генеральный секретарь альянса, подход блока к ситуации на Украине был сформулирован с самого начала. Он состоял в том, чтобы всячески помогать и поддерживать Киев, но не становиться частью конфликта.
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