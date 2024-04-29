В США поразились успехами ВС РФ за прошедшую неделю

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Армия России достигла значительных успехов в ДНР за последнюю неделю, взяв под контроль не менее шести населённых пунктов. Об этом пишет New York Times.
«За последнюю неделю российские войска взяли или вошли в около полудюжины деревень на восточном фронте Украины, что свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе для уступающих по численности и вооружению украинских войск», — говорится в статье.
При этом отмечается, что ВСУ по-прежнему ждут военную помощь от США.
Кроме того, ситуацию для Киева усугубляет прорыв северной части оборонительной линии, после чего армия России оперативно достигла села Очеретино, уверены авторы материала.
В понедельник, 29 апреля, в Минобороны РФ заявили, что армия России освободила село Семёновка в Донецкой Народной Республике.
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Элина Позднякова