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В США поразились успехами ВС РФ за прошедшую неделю

NYT: Россия только за прошлую неделю освободила около шести сёл в ДНР
29 апреля 2024, 19:50
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Армия России достигла значительных успехов в ДНР за последнюю неделю, взяв под контроль не менее шести населённых пунктов. Об этом пишет New York Times.
«За последнюю неделю российские войска взяли или вошли в около полудюжины деревень на восточном фронте Украины, что свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе для уступающих по численности и вооружению украинских войск», — говорится в статье.

При этом отмечается, что ВСУ по-прежнему ждут военную помощь от США.



Кроме того, ситуацию для Киева усугубляет прорыв северной части оборонительной линии, после чего армия России оперативно достигла села Очеретино, уверены авторы материала.

В понедельник, 29 апреля, в Минобороны РФ заявили, что армия России освободила село Семёновка в Донецкой Народной Республике.

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Сторонники России с важной миссией внедрились в ряды ВСУ, заявил Сальдо
Сальдо: сторонники РФ внедрились в ряды ВСУ, чтобы собрать информацию
29 апреля 2024, 20:51

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Сторонники России внедрились в ряды ВСУ, чтобы собрать необходимую информацию о военных объектах противника. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление «Русский Херсон», состоящее из местных жителей. Они наблюдают за украинскими военными и передают координаты из позиций.

Один из представителей этой подпольной организации заявил, что несколько его коллег осознанно мобилизовались в ряды ВСУ, чтобы добывать информацию. Они уже успешно передают российской стороне полученные данные, привёл его слова Сальдо.

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Украина собирается произвести тысячи дронов дальнего радиуса действия в этом году
WSJ: Украина в 2024 году произведёт тысячи БПЛА дальнего действия
29 апреля 2024, 20:30

Фото: iStock/vadimrysev

Украина произведёт несколько тысяч беспилотников дальнего радиуса действия в этом году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что собственное производство позволяет украинским войскам ударять по территории России, обходя политические ограничения на использование западного оружия.

При этом издание подчеркивает, что большая часть комплектующих для украинских беспилотников китайского производства.

Ранее сообщалось, что российские войска с помощью беспилотников уничтожили группу украинских военных в районе Белогоровки и в Серебрянском лесничестве в ДНР.

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#украина
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В Одессе раздаются взрывы, объявлена воздушная тревога
«Страна.ua»: в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
29 апреля 2024, 19:52

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что сигнал воздушной тревоги звучит на территории всей Одесской области с 18:24 (совпадает с московским).

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по военной части ВСУ в Одессе. Удар был настолько мощным, что в десяти километрах от эпицентра взрыва тряхнуло дом.

Также в этот день сообщалось, что в Одессе двое военкомов пытались силой затолкать мужчину в гражданском в автомобиль и увезти. Ему чудом удалось вырваться из рук военных и побежать домой к маленькому ребёнку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#одесса
#взрывы
#воздушная тревога
#сво
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В Одессе сбитая украинской ПВО ракета попала в «замок Гарри Поттера»
29 апреля 2024, 19:36

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Одессе украинская ПВО сбила ракету, после чего та угодила в «замок Гарри Поттера», где находится юридическая академия, в которой защищался экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет Readovka.
Согласно сообщению, украинская противовоздушная оборона попыталась перехватить российские ракеты. После того, как одну ракету удалось сбить, она угодила в «замок Гарри Поттера». Здесь располагается юридическая академия Сергея Кивалова. В прошлом году именно в ней защищался бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Кроме того, удар пришёлся и по рядом стоящему кафе.

Ранее сообщалось, что украинская ракета пробила крышу частного жилого дома и застряла в полу одной из комнат во время обстрела Донецка.


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#удар
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Стало известно, когда США введут войска на Украину
Конгрессвумен Грин: после полного краха ВСУ США введут войска на Украину
29 апреля 2024, 19:26

Фото: iStock/Im Yeongsik

США продолжат финансировать Украину, поскольку мирное урегулирование конфликта не входит в их планы. Об этом член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила в соцсети Х.
Она подчеркнула, что руководство Соединённых Штатов намерено продолжать российско-украинский конфликт, поэтому накачивает Киев деньгами. Как только ВСУ лишатся военных, они введут в зону СВО свои войска.

Конгрессвумен также отметила, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон одобрением решения о выделении Киеву очередного пакета военной помощи предал своих соратников-республиканцев.

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Опубликованы кадры ударов по живой силе ВСУ в районе Белогоровки
ВС РФ ударили по живой силе ВСУ около Белогоровки
29 апреля 2024, 19:25

Фото: iStock/NiseriN

Российские войска уничтожили группу украинских военных у подножия Белой горы в районе Белогоровки и в Серебрянском лесничестве в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Военный корреспондент RT Влад Андрица представил эксклюзивные кадры российских ударов.

Отмечается, что на данном участке фронта работает группа Амура, входящая в состав спецназа «Ахмат». Бойцы вместе с 7-й бригадой 2-го армейского корпуса окружили гору и обстреляли позиции противника с помощью беспилотников.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населённый пункт Семёновка в ДНР.

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Появились кадры уничтожения группы украинских боевиков под Работино
РВ: бойцы ВС РФ уничтожили группу солдат ВСУ у Работино-Вербового
29 апреля 2024, 18:10

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Бойцы 42-й дивизии ВС РФ уничтожили группу украинских боевиков в районе Работино-Вербового. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Российские военные произвели несколько ударов миномётного расчёта, в результате которых была ликвидирована группа солдат ВСУ.
Отмечается, что эти удары позволили российским войскам занять более выгодные позиции.

Ранее издание Financial Times, ссылаясь на источники в ГУР Минобороны Украины, сообщило, что российская армия готовит крупное контрнаступление в конце мая или июне. Предварительно, для этого будет задействовано 20-40 тысяч российских военных.

Также отмечается, что нынешние ракетные удары по инфраструктуре Харькова и других украинских городов являются подготовкой к предстоящему контрнаступлению.

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Партизаны помогли ВС РФ уничтожить группу операторов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Сальдо: ВС РФ уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ при помощи партизан
29 апреля 2024, 18:08

Фото: сайт Кремля

Армия России ликвидировала группу операторов БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра с помощью координат, которые предоставила организация «Русский Херсон». Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«По координатам товарищей из организации "Русский Херсон" наша армия уничтожила группу операторов БПЛА и САУ противника на правом берегу Днепра», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что подпольщики заметили ещё одну группу операторов БПЛА в центре Херсона. Их судьба уже предопределена.

Сальдо рассказал, что некоторые сторонники России вступают в ряды ВСУ, чтобы было легче собирать информацию о вражеских военных объектах.

Кроме того, подпольщики из «Русского Херсона» подтвердили информацию о том, что украинские боевики размещаются в жилых домах, прикрываясь мирным населением.

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Украина готовится к российскому наступлению на Харьков
FT: РФ готовит крупное наступление в конце мая или июне
29 апреля 2024, 17:53

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России готовит крупное контрнаступление в конце мая или июне. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники в ГУР Минобороны Украины.
В статье поясняется, что российская сторона наносит ракетные удары по Харькову и другим стратегически важным городам «смягчая поле боя» для дальнейшего контрнаступления. По предварительным данным, в операции задействуют 20-40 тысяч российских военных.
«Тогда нам придется решить, хотим мы защищать север или восток. И то, и другое делать невозможно», — сказал военный ВСУ.

При этом другой украинский военный рассказал, Харьков является наиболее вероятной целью ожидаемого российского наступления.

По словам украинского офицера, российские военные сбрасывают большое число бомб на каждое здание, которое удерживает ВСУ. Он отметил, что украинская армия не сможет противостоять ВС РФ без боеприпасов и ракет для систем ПВО.

Однако отмечается, что ВСУ строят километры противотанковых заграждений на юге Украины и по границам с Белгородской, Курской и Брянской областями.

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