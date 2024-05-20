Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский игнорируют просьбы о помощи от военнослужащих, попавших в окружение.
Как заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube, подразделения ВСУ отправляют в Киев одно письмо за другим, просят разрешения отступить. Боевики боятся, что дороги будут отрезаны, и жалуются, что не получают подкрепление и боеприпасы.
Однако ни Сырский, ни Зеленский на эти просьбы не реагируют, рассказал эксперт.
Меркурис добавил, что руководство Украины требует от боевиков стоять и погибать, независимо от того, целесообразно оборонять определенный участок фронта или нет.
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Однако ни Сырский, ни Зеленский на эти просьбы не реагируют, рассказал эксперт.
Меркурис добавил, что руководство Украины требует от боевиков стоять и погибать, независимо от того, целесообразно оборонять определенный участок фронта или нет.
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Алёна Самарева