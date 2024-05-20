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Среди военнослужащих ВСУ распространено употребление алкоголя и наркотиков.
Об этом пишет издание The Daily Beast. По данным американских журналистов, несмотря на то, что украинские власти запретили на Донбассе продажу алкоголя, боевики могут получить его через контрабандистов или сотрудников СМИ, которым те дают интервью за спиртное.
Один из боевиков рассказал, что видел, как его сослуживцы в состоянии наркотического опьянения убивали мирных жителей и животных.
Журналисты добавляют, что украинские боевики вынуждены прибегать к употреблению наркотиков и алкоголя, чтобы выдержать длительные смены на передовой.
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Один из боевиков рассказал, что видел, как его сослуживцы в состоянии наркотического опьянения убивали мирных жителей и животных.
Журналисты добавляют, что украинские боевики вынуждены прибегать к употреблению наркотиков и алкоголя, чтобы выдержать длительные смены на передовой.
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Алёна Самарева