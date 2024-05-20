Родился в рубашке: российский боец увернулся от семи украинских дронов

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Боец ВС РФ увернулся от семи украинских FPV-дронов, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, три победы над вражескими операторами БПЛА попали на видео, а еще четыре — остались в памяти героя, который избежал смерти.
Ранее сообщалось, что раненый в зоне спецоперации военнослужащий из Дагестана 21 день выживал без еды и воды. В феврале он попал под атаку украинских дронов в районе Артемовска, получил серьезные осколочные ранения, но смог заползти в ближайшую яму. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева