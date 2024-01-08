«Страна»: На Украине погиб пилот самолёта ВСУ МиГ-29 с позывным «Голубой шлем»

Киевский режим чудовищными по своей жестокости ударами по мирным жителям Белгорода и Донецка перешёл все и всякие грани, доступные человеческому разуму. Россия отвечает достаточно быстро и жёстко, но атакует только военные объекты и связанную с ней инфраструктуру.