«Страна»: На Украине погиб пилот самолёта ВСУ МиГ-29 с позывным «Голубой шлем»

Фото: iStock/Dragunov1981
На Украине погиб пилот принадлежащего Вооружённым силам украины (ВСУ) самолёта МиГ-29 с позывным «Голубой шлем» (Blue Helmet). Об этом сообщило издание «Страна.ua».
Сообщается, что пилота звали Владислав, ему было 23 года. Гибель случилась во время полета. Официально это не подтверждалось.
Российское Минобороны заявляло о сбитии украинского МиГ-29 ещё в конце декабря. Тогда в оборонном ведомстве сообщили, что за неделю авиация и средства ПВО России сбили 10 украинских самолетов (МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25) и 2 вертолета Ми-8. Объекты противника были поражены, но не уточняется, где именно.
По информации Минобороны РФ, всего с начала специальной военной операции на Украине уничтожены 565 самолетов, 265 вертолетов и 10 488 беспилотников ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Российские ПВО сбили два самолёта ВВС Украины
МО РФ: Российские системы ПВО сбили вертолёт ВСУ Ми-8 в Херсонской области
Российские силы сбили три украинских самолета Су-25 в зоне СВО
Российское Минобороны заявляло о сбитии украинского МиГ-29 ещё в конце декабря. Тогда в оборонном ведомстве сообщили, что за неделю авиация и средства ПВО России сбили 10 украинских самолетов (МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25) и 2 вертолета Ми-8. Объекты противника были поражены, но не уточняется, где именно.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Российские ПВО сбили два самолёта ВВС Украины
МО РФ: Российские системы ПВО сбили вертолёт ВСУ Ми-8 в Херсонской области
Российские силы сбили три украинских самолета Су-25 в зоне СВО
Артем Путинцев