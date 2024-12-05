Страна.ua: директор Музея истории Украины является гражданином Швеции

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Директор Музея украинской истории Федор Андрощук является шведским гражданином, а на территорию Украины мужчину откомандировали. Его объяснение приводит издание СТРАНА.ua.
Андрощук подчеркнул, что заявление об уходе было подано им еще три месяца назад.
Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Дипломаты рекомендуют лицам с двойным гражданством, с учетом украинского, не приезжать в республику, поскольку их попросту могут не выпустить обратно.
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«О моём гражданстве Швеции министерство было предупреждено и знало, что там мой дом. Поэтому по факту в командировке я не в Швеции, а в Украине. Я живу постоянно в Швеции, а не в Украине», — прокомментировал Андрощук.
Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Дипломаты рекомендуют лицам с двойным гражданством, с учетом украинского, не приезжать в республику, поскольку их попросту могут не выпустить обратно.
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Никита Кротов