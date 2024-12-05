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Киеву лучше посерьезней отнестись к шагам, которые может сделать будущий американский президент Дональд Трамп. Своим мнением об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom поделился экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.
«После того, как Трамп займет свой пост, он окажется в положении, потенциал которого нельзя недооценивать. Ведь он всегда может сделать шаг вперед и сказать: «Я не начинал этот конфликт на Украине, мне он не нравится, я хочу его закончить, и я готов это сделать», — сказал Макгрегор.Он добавил, что сейчас Российская Федерация становится сильнее. Собеседник резюмировал, что США не причинили ущерб российской стороне, но вместе с тем разрушили Украину и не смогли помочь сами себе. Достичь при этом понимания со стороны людей, скорее всего, невозможно, заключил эксперт.
Ранее в США рассказали, что ждет ВСУ в зоне СВО.
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Никита Кротов