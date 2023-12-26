«Страна.ua»: На Украине под мобилизацию могут попасть карлики и одноглазые

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В Верховную раду внесён законопроект о внесении изменений в правила мобилизации в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Согласно изменениям, отсрочка не будет предоставляться инвалидам третьей группы.
Ранее жена ветерана-ампутанта писала в социальных сетях о том, что ее мужа признали ограниченно годным к военной службе, несмотря на то, что у него нет одной руки.
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Александр Бойцов