В Раде заявили о нехватке денег на масштабную мобилизацию на Украине

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У Украины нет денег для того, чтобы мобилизовать еще 500 тысяч человек. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Думаю, господин президент немного ошибся, не полмиллиарда (гривен нужно на мобилизацию 500 тысяч человек -ред.), а больше, если по тем цифрам, которые у нас. У нас таких денег нет, очевидно», - сказал Железняк. в комментарии YouTube-каналу издания «Украинская правда».
Он отметил, что в следующем году украинский оборонный бюджет на 300 млрд гривен меньше, чем в текущем. По словам Железняка, только Норвегия разрешила пускать переданные средства на военные нужды, при этом он уверен, что все остальные союзники деньги на мобилизацию не выделят.
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