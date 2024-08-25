«Страна.ua»: Три мобилизованных украинца сбежали из части с автоматами

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
В Одесской области трое украинцев из числа мобилизованных заключённых сбежали из села, где дислоцируется их часть. С собой они прихватили автоматы и боезапас.
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». В своём телеграм-канале журналисты уточнили, что инцидент произошёл в селе Сычавка Одесской области, расположенном примерно в 40 километрах к востоку от областного центра.
Двумя днями ранее, в пятницу, 23 августа, бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который сейчас служит в украинской армии рассказал, что некоторые мобилизованные в Вооружённые силы Украины заключённые подписывают контракт с Минобороны только для того, чтобы выбраться из колонии, а после этого отказываются ехать на фронт.
По сообщению министерства юстиции Украины, 3,8 тысячи заключённых в стране в настоящее время досрочно освобождены и мобилизованы. Всего желание пойти служить в ВСУ выразили 5,8 тысячи заключённых.
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Двумя днями ранее, в пятницу, 23 августа, бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который сейчас служит в украинской армии рассказал, что некоторые мобилизованные в Вооружённые силы Украины заключённые подписывают контракт с Минобороны только для того, чтобы выбраться из колонии, а после этого отказываются ехать на фронт.
По сообщению министерства юстиции Украины, 3,8 тысячи заключённых в стране в настоящее время досрочно освобождены и мобилизованы. Всего желание пойти служить в ВСУ выразили 5,8 тысячи заключённых.
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Александр Бойцов