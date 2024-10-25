«Страна.ua»: У Хмельницкого из-за блокпостов ТЦК образовались огромные пробки

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В Хмельницкой области на западе Украины на дорогах образовались километровые пробки. Причиной остановки движения стали облавы, проводимые сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.).
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своём телеграм-канале. Уточняется, что очередь на въезде в областной центр состоит в основном из грузовых автомобилей. Местные жители говорят, что трафик движения тормозят совместные блокпосты, установленные полицейскими и военкомами из ТЦК.
Накануне сотрудники ТЦК перекрывали трассу Хмельницкий — Винница ради поиска мужчин призывного возраста. Усилены патрули военкомов и в самом Хмельницком. В последнее время рейды и облавы ТЦК проводят на развлекательных мероприятиях, в кафе, ресторанах и других общественных местах. Объясняется это срывами планов мобилизации.
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Александр Бойцов