«Страна.ua»: Украинцы маскируются от вручения повесток с помощью масок

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На Украине маркетплейсы стали продавать реалистичные маски пожилых людей стоимость $350 за штуку в качестве средства маскировки от вручения военкоматом повестки. Об этом пишет «Страна.ua».
«В сети продают «маску старика», которая должна уберечь от вручения повестки», — говорится в публикации.
Авторы отмечают, что стоимость одной маски превышает 13 600 гривен или $350.
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