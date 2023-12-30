«Страна.ua»: Уволенная помощница Залужного Мартынюк была певицей в Москве

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Бывшая советница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк, уволенная после заявления о том, что смерть в любом случае настигнет военнослужащих, в прошлом была известна как солистка российской поп-группы «Сливки».
Как пишет издание «Страна.ua», 39-летняя Мартынюк училась актёрскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения. В 2002 году она уехала в Москву и в течение двух лет входила в состав музыкального коллектива «Сливки». В 2006 году она дебютировала в кино, снявшись в российском комедийном боевике «Ненасытные». После этого Мартынюк снялась ещё в 14 фильмах и сериалах.
В Москве она также вышла замуж, в браке родилась дочь. Однако в 2008 году супруги развелись и Алла Мартынюк вернулась в Киев. В 2014 году она поддержала майдан, а после начала конфликта на Донбассе стала волонтёром.
В интервью YouTube-каналу Мартынюк призвала родителей военнообязанных не беспокоиться о том, что их дети могут уйти на фронт и погибнуть, поскольку «смерть всё равно настигнет всех». После этого Залужный заявил, что у него нет помощников на общественных началах, а внештатные сотрудники не должны что-либо комментировать от его имени.
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В Москве она также вышла замуж, в браке родилась дочь. Однако в 2008 году супруги развелись и Алла Мартынюк вернулась в Киев. В 2014 году она поддержала майдан, а после начала конфликта на Донбассе стала волонтёром.
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Александр Бойцов