Залужный уволил советницу, заявившую о неизбежности смерти для солдат ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный снял с должности свою внештатную советницу Аллу Мартынюк после ее высказываний о неизбежной гибели военнослужащих украинской армии.
«С 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах», - написал Залужный у себя в телеграм-канале.Он добавил, что внештатные советники не имеют права публично комментировать вопросы от его имени.
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