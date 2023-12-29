Залужный уволил советницу, заявившую о неизбежности смерти для солдат ВСУ

В минобороны Британии сообщили, что новый пакет военной поддержки для Украины, который был объявлен ранее Великобританией, будет включать примерно 200 ракет ПВО малой дальности ASRAAM. Об этом в пресс-релизе ведомстве, который опубликован на сайте правительства.