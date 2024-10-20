В Киеве прогремели взрывы

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В Киеве прогремела серия взрывов. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».
Где именно произошли взрывы, не уточняется. Местные власти пока не комментируют ситуацию.
Ранее мощный взрыв прогремел в Бердянске на юге Запорожской области. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала после атаки украинского беспилотника.
До этого также стало известно, что взрыв произошел в Одессе. Он был слышен после объявления воздушной тревоги.
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В Киеве прогремел взрыв
Ранее мощный взрыв прогремел в Бердянске на юге Запорожской области. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала после атаки украинского беспилотника.
До этого также стало известно, что взрыв произошел в Одессе. Он был слышен после объявления воздушной тревоги.
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Александр Климов