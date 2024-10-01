«Общественное»: в Запорожье слышали взрывы

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Взрыв слышали в подконтрольном Киеву Запорожье, информирует украинский телеканал «Общественное». Уточняется, что звучит воздушная тревога. По информации Минцифры Украины, во временно подконтрольной боевикам ВСУ части Запорожской области слышно воздушную тревогу.
«В Запорожье был слышен звук взрыва», — гласит сообщение.Информация о происходящем подтверждена назначенным киевским режимом главой Запорожской областной госадминистрации Иваном Федоровым.
Ранее украинские журналисты сообщали о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги. Данные официально подтверждены городской администрацией.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года.
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