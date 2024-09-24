«Общественное»: в Харькове прозвучала серия взрывов

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О прогремевших в Харькове взрывах сообщил в Telegram украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове прозвучал еще один взрыв», — передают журналисты.По информации Минцифры Украины, в Сумской и Харьковской областях республики прозвучала воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что штурмовики ВС РФ вошли на восточную окраину Угледара. Российские силы почти взяли город в кольцо, чтобы блокировать противника от путей снабжения.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день президент Владимир Путин заявлял, что боевики ВСУ осуществляли геноцид мирного населения в течение восьми лет.
Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.
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Никита Кротов