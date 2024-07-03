В Одессе рано утром прогремел взрыв

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Взрыв произошел в городе Одесса на юге Украины, сообщило издание «Зеркало недели».
Взрыв возможно связан с работой системы противовоздушной обороны. Сейчас воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины, включая Одесскую область.
Ранее поступала информация о взрыве в Одессе, который произошёл в нескольких метрах от берега, где в тот момент находились люди.
29 июня было зафиксировано несколько взрывов в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей. А 27 июня произошёл взрыв на энергетическом объекте в центре Киева, после чего начался пожар.
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«По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.Местные власти не давали комментариев по поводу взрыва в Одессе», — отметили в издательстве.
Ранее поступала информация о взрыве в Одессе, который произошёл в нескольких метрах от берега, где в тот момент находились люди.
29 июня было зафиксировано несколько взрывов в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей. А 27 июня произошёл взрыв на энергетическом объекте в центре Киева, после чего начался пожар.
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Мира Полтева