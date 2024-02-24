«Страна.ua»: ВСУ вывели войска из Ласточкино, западнее Авдеевки

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ВСУ вывели войска из населённого пункта Ласточкино, расположенного западнее Авдеевки. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Украинские военные утверждают, что их фланги и маршруты снабжения оказались под угрозой. В связи с этим было принято решение отойти со своих позиций.
Пока украинское военное ведомство не давало официального подтверждения этой информации.
Напомним, что Авдеевка, являющаяся северным пригородом Донецка, была полностью взята российскими военными 17 февраля. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Украинские военные в ходе взятия Авдеевки были отброшены на десять километров.
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Пока украинское военное ведомство не давало официального подтверждения этой информации.
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Анастасия Чинкова