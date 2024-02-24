Украинские военные рассказали о пропаже энтузиазма для ведения боёв

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У украинских бойцов пропала мотивация для продолжения боевых действий. Об этом военнослужащие ВСУ рассказали в репортаже немецкого телеканала NTV.
Другой военнослужащий ВСУ рассказал о давлении, которое на них оказывают российские беспилотники, срывающие атаки. Он подчеркнул, что сейчас проблематично выкопать окопы для пехоты, поскольку людей сразу замечает один дрон, вслед за которым прилетает другой и наносит удары.
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Анастасия Чинкова