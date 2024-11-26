ВС РФ освободили от ВСУ Копанки в Харьковской области

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Российские бойцы взяли под контроль Копанки в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе СВО.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.Населенный пункт находится на трассе, соединяющей подконтрольное ВС РФ Сватово и Боровую, которую еще контролируют ВСУ.
Кроме того, российские бойцы поразили живую силу и технику противника в районах Купянска, Сенькова, Лозовой и других населенных пунктов в ДНР.
Также ВС РФ отразили пять контратак ВСУ. Потери противника составили не менее 440 человек живой силы, а также несколько единиц боевой техники, в том числе западного производства.
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Элина Позднякова