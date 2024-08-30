Убитый солдат ВСУ оставил русским военным послание на магазине автомата

Фото: istockphoto/blyamur
Разведчики группировки российских войск «Центр» собрали целую коллекцию трофеев, собранных на захваченных позициях ВСУ. Они многочисленны и разнообразны: от современного западного оружия до раритетного телефона и даже посланий с того света.
Фотографии боевых трофеев разведчиков опубликовал телеграм-канал «Работайте, братья!». Американскими автоматическими винтовками М-16, гранатами и гранатомётами со всего света уже никого не удивишь. Такого добра достаточно в любом подразделении, сражающемся на передовой. А вот полевой телефон Standard Electric 1958 года выпуска — это редкость, настоящая экзотика.
Украшение коллекции — автомат Калашникова, найденный рядом с телом убитого хозяина. На пластиковом магазине выцарапана мрачная философская надпись: «Если хочешь узнать цену жизни, спроси у покойника».
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Александр Бойцов