Страны G7 завершили работы по передаче Украине российских активов

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Страны «Большой семерки» (G7) завершили работы по передаче Украине 50 млрд долларов из замороженных российских средств. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, средства начнут поступать в ближайшее время. Блинкен отметил, что Соединенные Штаты ключевым образом сконцентрируются на нескольких важных элементах — финансах, ресурсах и обеспечении экономики и обороны Украины.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в октябре стало известно, что заём Киеву в объеме почти 50 млрд долларов будет полностью выплачен с декабря этого года по 31 декабря 2027 года.
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Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в октябре стало известно, что заём Киеву в объеме почти 50 млрд долларов будет полностью выплачен с декабря этого года по 31 декабря 2027 года.
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Екатерина Коршунова