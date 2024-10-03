В Германии раскрыли цели ВСУ при возможных ударах вглубь РФ

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ВСУ могут поразить по меньшей мере 261 объект военной инфраструктуры РФ в случае, если Запад разрешит Украине наносить удары вглубь российской территории. Об этом сообщает журнал Spiegel.
Согласно информации издания, одно из наиболее значимых преимуществ РФ в украинском конфликте — способность массово перебрасывать войска из безопасных районов в глубине собственной территории. Уточняется, что украинские войска в случае получения разрешения на удары вглубь России иностранным оружием могут устранить данное преимущество.
Речь пойдет о больших складах оружия армии РФ, а также пунктах постоянной дислокации российских военных, говорится в материале.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Речь пойдет о больших складах оружия армии РФ, а также пунктах постоянной дислокации российских военных, говорится в материале.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова