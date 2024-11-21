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Страны НАТО подкрепляют эскалацию конфликта на Украине трупами украинцев. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахна.
Ранее он в интервью газете Financial Times заявил, что европейским государствам необходимо быть готовыми к отправке сил на Украину для «подкрепления» любого мирного соглашения, предложенного одержавшим победу на выборах в США Дональдом Трампом.
В настоящее время члены НАТО подкрепляют эскалацию трупами граждан Украина, а Эстония и остальные прибалтийские страны принадлежат к радикальному крылу альянса. А эстонские власти регулярно отмечаются агрессивными провокационными заявлениями в адрес России, причём с откровенно националистическим подтекстом, отметила Захарова.
По её словам, теперь МИД Эстонии занимается подстрекательством остальных членов НАТО для участия в заведомо обречённой на провал авантюре. Захарова задалась вопросом, почему страны альянса до сих пор не могут понять, что появление их контингента на Украине автоматически будет означать вступление в войну с Россией.
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В настоящее время члены НАТО подкрепляют эскалацию трупами граждан Украина, а Эстония и остальные прибалтийские страны принадлежат к радикальному крылу альянса. А эстонские власти регулярно отмечаются агрессивными провокационными заявлениями в адрес России, причём с откровенно националистическим подтекстом, отметила Захарова.
По её словам, теперь МИД Эстонии занимается подстрекательством остальных членов НАТО для участия в заведомо обречённой на провал авантюре. Захарова задалась вопросом, почему страны альянса до сих пор не могут понять, что появление их контингента на Украине автоматически будет означать вступление в войну с Россией.
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Анастасия Чинкова