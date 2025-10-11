11 октября 2025, 14:35

Times: Страны Запада хотят обсудить на сессии МВФ экспроприацию активов России

Фото: istockphoto/krblokhin

Главы минфинов западных стран намереваются на предстоящей осенней сессии МВФ, 13–18 октября в Вашингтоне, обсудить варианты экспроприации российских суверенных активов. Об этом сообщает британская The Times 10 октября.