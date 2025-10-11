Страны Запада хотят обсудить на сессии МВФ экспроприацию активов России
Главы минфинов западных стран намереваются на предстоящей осенней сессии МВФ, 13–18 октября в Вашингтоне, обсудить варианты экспроприации российских суверенных активов. Об этом сообщает британская The Times 10 октября.
По данным издания, обсуждение возглавит канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз. В дискуссии также планируют участвовать представители Франции и Германии.
В материале отмечается, что в Великобритании заморозили свыше £25 млрд ($33,4 млрд) российских средств, включая активы Центробанка РФ, ФНБ и Минфина, которые, как предполагается, могут передать Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 октября заявила, что идеи ЕС о репарациях от России оторваны от реальности. По её словам, непонятно, за что Россия должна платить, если она уже оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса и участвует в восстановлении инфраструктуры. Захарова также обвинила Брюссель в присвоении замороженных российских активов.
