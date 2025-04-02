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Украинская армия не обладает ресурсами для проведения успешных атак в российском приграничье. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Нет, там нет результата, который бы они хотели достичь (в российском приграничье). Потому что на это у них нет ресурсов», — сказал Алаудинов ТАСС.
Ранее стало известно, что украинская армия с начала 2025 года потеряла почти 140 тысяч солдат. К тому же известно, что за весь 2024 ВСУ лишились 590 тысяч человек.
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