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Алаудинов: ВСУ не обладают ресурсами для успешных атак в российском приграничье

Фото: iStock/herPhoto

Фото: iStock/herPhoto

Украинская армия не обладает ресурсами для проведения успешных атак в российском приграничье. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Нет, там нет результата, который бы они хотели достичь (в российском приграничье). Потому что на это у них нет ресурсов», — сказал Алаудинов ТАСС.

Ранее стало известно, что украинская армия с начала 2025 года потеряла почти 140 тысяч солдат. К тому же известно, что за весь 2024 ВСУ лишились 590 тысяч человек.

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#украина
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Группировка войск «Запад» уничтожила 17 украинских пунктов управления БПЛА
02 апреля 2025, 06:04

Фото: iStock/zim286

Российские солдаты группировки войск «Запад» смогли уничтожить 17 украинских пунктов управления БПЛА и четыре станции Starlink. Об этом рассказали в пресс-центре группировки.
«Уничтожены 17 пунктов управления БПЛА,… четыре станции спутниковой связи Starlink», — рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.

Помимо этого группировка ликвидировала восемь вражеских минометных расчетов. Система ПВО уничтожила восемь беспилотников ВСУ самолетного типа.

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В Судже украинские солдаты подожгли дома при отступлении, в которых жили
02 апреля 2025, 04:36

Фото: iStock/Michele Ursi

Во время отступления из Суджи украинские солдаты подожгли дома мирных жителей, в которых жили во время оккупации. Об этом пишет ТАСС.
«Они два дома спалили, в которых жили сами. ВСУ проверили их сначала, уже никого не было», — поделилась с агентством местная жительница Светлана.

Женщина рассказала, что бойцы ВСУ часто жили в домах местных жителей. При этом в подвалах военные организовывали пункты управления беспилотниками. К тому же украинские войска ставили военную технику рядом с жилыми домами, а с неба ее охраняли дроны.

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Украинские войска потеряли почти 140 тысяч солдат с начала 2025 года
РИА Новости: с начала года ВСУ потеряли свыше 138 тысяч солдат
02 апреля 2025, 03:07

Фото: iStock/Olena_Z

В 2025 году украинская армия потеряла более 138 тысяч своих бойцов. Об этом сообщает РИА Новости.
«ВСУ в ходе российской специальной военной операции за первые три месяца нынешнего года потеряли более 138 тысяч человек», — посчитали в агентстве.

Данные получены с помощью подсчетов сообщений, которые публиковались Минобороны РФ. В общем с 1 января по 1 апреля этого года украинская армия потеряла в боях 138 545 солдат. При этом в 2024 году потери ВСУ составили 590 тысяч человек.

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Хинштейн: в Курске из-за атаки дронов ВСУ поврежден многоквартирный дом
02 апреля 2025, 02:03

Фото: iStock/lusia599

В результате налета украинских беспилотников в Курске поврежден многоквартирный дом в центре города. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«В результате атаки вражеских беспилотников на Курск есть повреждения многоквартирного дома в центре города», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

Обломки дрона и его двигатели упали на крышу многоэтажки по улице Чехова. Власти приняли решение эвакуировать 60 жильцов подъезда на время работы пиротехников. На месте происшествия работают экстренные службы и мэр Курска Игорь Куцак. Пострадавших в результате налета нет. Угроза атаки БПЛА на регион сохраняется.

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#александр хинштейн
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В телефоне иностранного наемника ВСУ найдены кадры боя с российскими БПЛА
02 апреля 2025, 01:17

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В телефоне иностранного наемника ВСУ солдаты ВС РФ нашли кадры боя с российскими беспилотниками. Об этом пишет РИА Новости.
«На отбитых у противника позициях был обнаружен мобильный телефон... принадлежавший погибшему иностранному наемнику, воевавшему в ВСУ. В памяти телефона сохранилось видео — попытки отражения украинскими боевиками налета российских БПЛА», — рассказали агентству в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что российские солдаты смогли перехватить инициативу в Краснояружском районе Белгородской области. Сейчас ситуация там находится под полным контролем ВС РФ, хотя ВСУ проявляют высокую активность.

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